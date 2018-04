PSD quer quiosque consular em León

Os deputados do PSD eleitos pelo emigração Carlos Gonçalves, José Cesário e Carlos Páscoa Gonçalves questionaram o governo sobre a ausência de um quiosque para emissão do Cartão de Cidadão e do Passaporte Digital no Consulado Honorário de Portugal em León.

“Tendo em conta a dimensão e a importância da comunidade portuguesa aí residente e os transtornos que a ausência deste equipamento no Consulado provoca a todos estes nossos compatriotas”, lê-se em comunicado do PSD, os deputados optaram por questionar o executivo sobre o assunto.

Nessa questão ao governo português, os deputados explicam que “o Consulado Honorário de Portugal em León cobre uma área geográfica que inclui as províncias espanholas de Léon, Astúrias, Palência, Zamora e Valladolid e na qual reside uma comunidade portuguesa estimada em 16 000 nacionais” que se vêm forçados a deslocarem-se a Madrid para a emissão desses documentos.

“Esta reivindicação já mereceu a atenção da comunicação social espanhola que compreende as dificuldades dos portugueses residentes naquela área consular”, afirma o PSD, questionando assim o governo para apurar se o governo está a par desta situação vivida no Consulado Honorário de Portugal em León e se tem prevista a instalação de um quiosque fixo/móvel para a emissão/renovação do Cartão de Cidadão e do Passaporte Digital nesta estrutura consular.