Aguiar Branco, ex-ministro da Defesa e deputado da bancada parlamentar do PSD, assim como Paulo Cutileiro Correia, avistaram-se esta semana com os responsáveis da Secção do Luxemburgo do Partido Social Democrata.

Na página Facebook do PSD Luxemburgo pode ler-se que se tratou de “um excelente momento de troca de ideias para o desenvolvimento das comunidades além-fronteiras”.