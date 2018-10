PSD Luxemburgo aconselha portugueses a votarem

As eleições legislativas no Luxemburgo têm lugar domingo, dia 14 de outubro. A Secção do Luxemburgo do Partido Social Democrata (PSD) publicou na sua página no Facebook um apelo à participação eleitoral dos portugueses com passaporte luxemburguês ou de lusodescendentes.

No final do “post” patrocinado no Facebook, o PSD Luxemburgo partilha o programa do CSV, partido cristão social, que faz parte do grupo que o PSD no Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu.

O PSD Luxemburgo recorda que cerca de oito mil portugueses obtiveram o passaporte luxemburguês desde que a lei que permite a dupla nacionalidade entrou em vigor, ou seja, estes portugueses têm o direito de voto, que é reservado apenas aos cidadãos com nacionalidade luxemburguesa.

Na sua página Facebook a secção dirigida por Marlene Rodrigues recorda alguma das dificuldades com que se depara a população luxemburguesa, destacando “dificuldades na política de habitação”, que considera ser um fator de “exclusão social. Não só para a comunidade portuguesa mas para todas as comunidades estrangeiras residentes no país”.