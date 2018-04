Professora portuense ganha prémio internacional de Direito

Sofia Pais, docente da Faculdade de Direito da Católica no Porto, acaba de vencer o Antitrust Writing Awards 2018, na categoria “Académico”, secção Propriedade Intelectual.

O prémio, que promove o estudo e a defesa da concorrência, foi atribuído ao artigo “The Lundbeck Case and the Concept of Potential Competition”, da autoria da investigadora portuguesa.

Refira-se que este galardão é entregue, todos os anos, aos melhores trabalhos publicados na área do Direito.

A decisão resulta de um processo de três meses, que envolve mais de 50 especialistas internacionais em Direito da Concorrência e a apreciação de 600 artigos. Os Antitrust Writing Awards foram entregues, esta semana, em Washington.