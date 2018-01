Presidente da Câmara do Funchal arguido no caso da queda de árvore

Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi constituído arguido no caso da queda da árvore que matou 13 pessoas, junto à igreja do Monte, avança a SIC Notícias.

Para além do Paulo Cafôfo, a vereadora do ambiente do Funchal, Idalina Perestrelo, e um outro funcionário da Câmara foram também constituídos arguidos.

Recorde-se que a árvore caiu no Largo da Fonte, durante as cerimónias religiosas, no dia 15 de agosto de 2017, tendo provocado a morte a 13 pessoas e cerca de 50 feridos.