Praia algarvia entre as mais belas do mundo

Os viajantes que votaram no TripAdvisor colocaram-na em 12º lugar na lista. A Praia da Falésia, em Olhos de Água (Albufeira), no Algarve, está na lista deste ano das “25 Melhores Praias do Mundo” do TripAdvisor, escolhidas pelos internautas.

A praia portuguesa ficou em 12º lugar. Em 17º está uma praia cabo-verdiana, a de Santa Mónica.

No site TripAdvisor a praia portuguesa conta com 4.048 avaliações e com uma pontuação de 4, 5 (em 5), com 65 por cento dos viajantes a atribuirem-lhe a classificação “Excelente”.

Em primeiro lugar ficou a Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos, no Mar do Caribe.

TOP 17

1. Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

2. Fernando De Noronha, Brasil

3. Varadero, Cuba

4. Palm Beach, Aruba

5. Seven Mile Beach, Ilhas Caimão

6. La Concha, Espanha

7. Clear Water, Estados Unidos

8. Seven Mile Beach, Jamaica

9. Bávaro, República Dominicana

10. Playa Norte, México

11. Elafonissi, Grécia

12. Praia da Falésia, Portugal

13. Fig Tree Beach, Chipre

14. Bournemouth, Reino Unido

15. Anse Lazio, Seicheles

16. Manly Beach Austrália

17. Santa Mónica, Cabo Verde