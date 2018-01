Portugueses voltaram a animar Andorra com as janeiras

Esta semana concluiu a 13ª edição dos tradicionais cânticos das Janeiras apresentados pelo Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ que durante três fins-de-semana percorreram todo o país.

Nesta edição os elementos do grupo, trajados para a ocasião percorreram Andorra de norte a sul visitando as sete paróquias do principado e a Catedral da Seu d’Urgell, na vizinha Espanha, onde participaram na eucaristia dominical e cantaram as Janeiras na presença do Copríncipe Episcopal Joan Enric Vives que referiu estar “muito feliz por o Grupo vir pessoalmente desejar-lhe um feliz ano”.

Ano após ano tem sido notório o interesse pela tradição portuguesa das janeiras e o grupo teve pedidos para cantar em cada vez mais locais, tais como a Igreja de Sant Cornéli i Sant Cebrià em Ordino, Sant Esteve em Andorra la Vella, Sant Miquel de la Mosquera em Encamp e Igreja de Sant Pere Màrtir em Escaldes-Engordany.

A componente solidária esteve presente nas visitas que os membros do Grupo realizaram à Residència El Cedre e à Residencia Prat Salit onde os cânticos das Janeiras emocionaram os residentes dos centros de idosos e os seus familiares.