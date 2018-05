Portugueses são recordistas mundiais do consumo de vinho

Os portugueses consomem mais de 51 litros por pessoa ao ano. Os dados são da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Se Espanha lidera na exportação, no consumo do vinho Portugal destaca-se, revela o Diário de Notícias.

Os números apresentados pela OIV referem que os portugueses consomem 51,4 litros de vinho por pessoa ao ano. Portugal é, assim, líder destacado neste segmento do consumo. Em Espanha, por exemplo, são bebidos 25 litros por habitante ao ano.

A nível mundial, o consumo em 2017 situou-se nos 243 milhões de hectolitros, mais um milhão do que no ano anterior. Os Estados Unidos lideram no consumo total de vinho, com 32,6 milhões de hectolitros. Segue-se a França (27 milhões), Itália (22,6 milhões) e Alemanha (20,2 milhões).

Já Portugal registou um consumo total de vinho de 4,5 milhões de hectolitros em 2017.

Itália, França, Espanha e EUA são os quatro países que produziram cerca de metade de todo o vinho do mundo no ano passado. A Itália lidera a lista com um total de 42,5 milhões de hectolitros. Portugal ocupa a 11.ª posição com a produção de 6,6 milhões de hectolitros de vinho em 2017.

Em 2017, Portugal foi o nono maior exportador de vinho.