Portugueses preferem a Google

A Google foi considerada a marca que gera mais empatia nos portugueses, independentemente do género, idade ou habilitações literárias, numa amostra de 60 marcas analisadas. À semelhança do que aconteceu em 2017, a Google volta a ocupar o lugar de líder em empatia, segundo o estudo Who Cares, desenvolvido pela comOn, apoiado pela Netquest e criado pela primeira vez o ano passado.

“Na Google, a nossa prioridade são os utilizadores e as suas necessidades e, por isso, estamos muito contentes por vermos que os nossos esforços estão a ser recompensados”, afirmou Bernardo Correia, country manager na Google Portugal, citado no comunicado sobre o estudo.

Também o YouTube (2.º) e o Facebook (3.º) estão entre as marcas que geram mais empatia junto da população portuguesa. São empresas “tão omnipresentes no nosso dia-a-dia que é possível que nos esqueçamos que são marcas como as outras”, de acordo com o comunicado.

O Continente, no 6.º lugar, é a marca portuguesa mais empática, sendo também aquela que os portugueses espontaneamente mais associam a empatia, seguida pelo Pingo Doce e pela Nestlé.

Num ano em que a tecnologia ultrapassou o sector do retalho como categoria mais empática para os portugueses, também cerca de 33% do universo das marcas analisadas estão acima do ponto médio da escala.

A empatia geral das marcas regista valores mais positivos face ao ano passado, isto “devido à consolidação económica do ano de 2017”, segundo o estudo.