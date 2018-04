Portugueses na Dinamarca: atividades de interesse em Copenhaga

Onde quer que estejam, as comunidades portuguesas/lusófonas acabam por organizar uma série de eventos relacionados com Portugal, quer sejam culturais, gastronómicos, desportivos, entre outros. Os portugueses que se encontram a viver na Dinamarca não são exceção.

Segue-se uma lista de vários eventos (agendados para os próximos dias) que poderão interessar aos portugueses (e não só) que na capital dinamarquesa. Tome nota:

28 de abril: aula de yoga em português, ️Copenhaga – mais informação aqui.

1 de maio: inscrição – Ensino de Língua Materna (Português), Copenhaga – mais informação aqui.

3, 4, 5 de maio: concerto Cristina Branco (fado), Copenhaga // 8 de maio: concerto Cristina Branco, Aarhus

24 a 26 de maio: Inspiring Portugal no festival 3DaysofDesign, Copenhaga (a aicep Portugal Global promove, em parceria com a Embaixada de Portugal na Dinamarca, um espaço coletivo de Portugal –Inspiring Portugal – no festival 3DaysofDesign). Esta exposição tem como objetivo comunicar o potencial dos materiais portugueses e a excelência do design português no mercado dinamarquês.