Portugueses de Andorra animam as ruas a cantar as janeiras

Os tradicionais cânticos portugueses das janeiras irão percorrer nos próximos fins-de-semana do primeiro mês do ano as localidades nevadas do Principado de Andorra.

A iniciativa é da responsabilidade do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ que, pelo 13º ano consecutivo, irá promover a visita a instituições de solidariedade, casas particulares, igrejas e estabelecimentos comerciais do principado.

Os elementos do grupo, trajados para a ocasião e desafiando as temperaturas negativas caraterísticas da paisagem nevada do país dos Pirinéus, irão de porta em porta onde serão recebidos a partir do dia 13 de Janeiro, nos lares e estabelecimentos comerciais muitos dos quais dirigidos por cidadãos portugueses que querem desta forma relembrar e manter a tradição de receber as Janeiras.

Nos últimos anos, várias Igrejas do Principado tem aderido à iniciativa lusitana que nesta nova edição visitará a Igreja de Sant Cornéli i Sant Cebrià em Ordino, Sant Esteve na capital, Andorra la Vella, Sant Miquel de la Mosquera em Encamp e Igreja de Sant Pere Màrtir em Escaldes-Engordany.

Desde 2010 a tradição das Janeiras viaja à vizinha Espanha e este ano os elementos do Grupo participam na eucaristia dominical do dia 28 de Janeiro na Catedral de Santa Maria d’Urgell na presença do Arcebispo e Copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives i Cecília.

Após tres dezenas de visitas previstas, os elementos do Grupo irão celebrar um convívio para confraternizar e saborear os diferentes produtos que os “caseiros” oferecem, como manda a tradição.