Portuguesa é protagonista de musical em Madrid

A atriz e cantora portuguesa Sofia Escobar interpreta a protagonista feminina principal do musical “O Médico”, uma adaptação de um romance conhecido do norte-americano Noah Gordon, que se estreia a 17 de outubro em Madrid.

A portuguesa interpreta o papel de Mary, uma escocesa que irá marcar de forma decisiva a vida de Rob J. Cole, um jovem londrino do século XI aprendiz de médico que viaja até à Pérsia para conseguir realizar os seus sonhos.

Sofia Escobar destacou-se anteriormente no Reino Unido como protagonista dos musicais “O Fantasma da Ópera” e “West Side Story” e tornou-se conhecida do grande publico português pela sua participação na conhecida série juvenil Morangos Com Açúcar, em 2010.

“Tive oportunidade de entrar na produção de ‘O Médico’ e estou muito contente por ter conseguido”, disse Sofia Escobar à agência Lusa durante a apresentação à imprensa feita no Teatro Nuevo Apolo de Madrid, exatamente uma semana antes da estreia, a 17 de outubro próximo.

A atriz e cantora confessou que também foi decisivo para estar em Madrid o facto de se ter casado com um espanhol e ter sido mãe há pouco.

O musical “O Médico” tem um investimento de mais de quatro milhões de euros e foi criado e produzido integralmente em Espanha, contando com 41 atores em cena e uma orquestra de 20 músicos.

Os criadores do musical, o compositor Iván Macías e o produtor Pablo Martinez, deslocaram-se em 2017 até Boston, nos Estados Unidos da América, para apresentar pessoalmente o projeto e convencer Noah Gordon, agora com 92 anos de idade, a conceder-lhes os direitos de autor.