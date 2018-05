Português já foi a 193 países e casou-se nove vezes

João Paulo Peixoto chegou há poucas semanas a casa. Vive no Porto mas a cidade não lhe costuma pôr a vista muito tempo seguido. Economista, é dos raros portugueses que já esteve nos 193 países reconhecidos pela ONU. Um feito que não lhe disfarça outros: pai de sete filhos, casou nove vezes em diferentes cerimónias religiosas por todo o mundo, sempre com a mesma mulher, conta o site NiT.

Como quem faz uma surpresa ao chegar a casa, numa das viagens quis mostrar à mulher uma gruta na ilha de Niue, no Pacífico Sul. Era fim de tarde, o sol a pousar no oceano e as paredes da caverna iluminadas à luz da vela. Um padre presbiterano aguardava o casal enquanto um músico se encarregava da banda sonora. A resposta? Sim, claro.

Em viagem há coisas que João Paulo faz sempre que pode: uma delas experimentar comidas típicas – já provou cão, polvos vivos, tubarão, vários tipos de cobras e gafanhotos entre muitas iguarias – outra é assistir a casamentos. “São manifestações culturais muito interessantes.” E já foi convidado nas situações mais improváveis. No Iémen, por exemplo, participou numa cerimónia porque estava discretamente a filmar os convidados que dançavam na rua. “Os homens tinham todos uma faca à cintura. Mas ali a faca é como se fosse uma gravata. Não serve para nada”, recorda à NiT sobre o episódio ocorrido em 2011, quando lhe faltavam apenas cinco países para atingir o grande objetivo dos 193.

