Português conquista Taça do Mundo em acordeão

João Palma tem 18 anos, é natural de Loulé, concelho do distrito de Faro, e tornou-se no primeiro português a vencer na categoria de virtuoso júnior, numa edição da Taça do Mundo da Confederação Internacional de Acordeão (CIA), entidade integrada no Conselho Internacional de Música da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e que tutela estas competições.

“É um trabalho em que é preciso estudar muito, e ser o primeiro português a vencer na minha categoria numa taça mundial é muito gratificante para o meu trabalho. Apesar de custar muito e dar muito, muito trabalho mesmo, é sempre bom reconhecerem o nosso valor nestes concursos”, afirmou João Palma à agência Lusa.

O acordeonista louletano frisou que, na atualidade, os jovens da sua idade “preferem divertir-se com os amigos e ir à praia durante o verão”, atitude que não se coaduna com a exigência de uma prova de nível mundial como a Copa do Mundo, que conta com 100 participantes selecionados, em representação de mais de 20 países, e onde o nível “é muito alto”, disse.

“É uma Taça Mundial, existem nos diferentes países qualificações para saber se o concorrente está ao nível mínimo para concorrer, por isso todos os concorrentes têm um nível bastante elevado”, acrescentou João Palma, cujo futuro vai passar, no médio prazo, frisou, por uma “formação na vertente de jazz”, em Lisboa.