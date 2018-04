Português assassina mulher e filho na Suíça

O português que assassinou na quarta-feira a mulher e o filho em Payerne, centro-oeste da Suíça, entregou-se às autoridades policiais durante a madrugada de hoje, sem ter oferecido resistência, noticiou o jornal suíço 20 Minutes.

Américo Reis, de 49 anos, colocou-se em fuga após ter morto a tiro os dois familiares, no prédio onde a família residia em Payerne, no final da tarde de quarta-feira.

De acordo com a edição eletrónica do jornal suíço, os dois corpos foram encontrados no piso do apartamento em que a família residia, há pouco mais de um mês, perto da estação ferroviária de Payerne.

Depois do alerta, a polícia retirou todos os locatários do prédio e cercou o edifício, na tentativa de encontrar o homicida, apurando-se depois que já não estava no interior.

De acordo com moradores do prédio, as discussões na residência eram frequentes. Américo Reis terá disparado sobre Ana Bela Reis e de um dos filhos mais de 20 vezes.