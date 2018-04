Portugal prepara Comemorações Magalhânicas

O programa e o orçamento das comemorações dos 500 anos da circum-navegação efetuada por Fernão de Magalhães deverão ser publicados em Diário da República no início de maio, divulgou o presidente da Estrutura de Missão das Comemorações Magalhânicas.

“Na próxima semana já devemos ter a publicação do programa em Diário da República”, disse hoje à agência Lusa José Manuel Marques, presidente da Estrutura de Missão das Comemorações Magalhânicas, que entre 2019 e 2022 assinalarão os 500 anos da viagem de circum-navegação lideradas por Fernão de Magalhães entre 1519 e 1522.

A Estrutura de Missão “apresentou ao Governo uma matriz de programa” para as comemorações que contempla “um plano de envolvimento dos organismos da administração central e a estratégia de mobilização do país para as comemorações”, mas o orçamento e o programa concreto só serão conhecidos após a publicação de “uma resolução do Conselho de Ministros que define precisamente essa matriz”, afirmou.

José Manuel Marques adiantou à Lusa que, após a publicação, a Estrutura de Missão “rapidamente irá implementar toda esta estratégia, e, por outro lado, desenvolver toda a interação que é suposto desenvolver quer com a Estrutura de Missão de Espanha” quer as redes de Cidades e de Universidades Magalhânicas.

A Rede Mundial de Cidades Magalhânicas é uma plataforma colaborativa global de cidades unidas com o propósito comum de implementar ações conjuntas e individuais e promover a Comemoração do Quinto Centenário da Primeira Volta ao Mundo, entre 2019 e 2022.

Integra cidades que pertenceram à rota estabelecida pelo navegador português ou a ele estão ligadas factualmente, nos diversos continentes, entre as quais Lisboa, Sabrosa e Ponte da Barca (Portugal), Sevilha, San Luca de Barrameda e Tenerife (Espanha), Ushuaia, Puerto de San Julián, Puerto de Santa Cruz e Governo Provincial da Terra do Fogo (Argentina), Praia (Cabo Verde), Punta Arenas (Chile), Catbalogan City e Cebú City (Filipinas), Tidore (Molucas – Indonésia) e Montevideo (Uruguai).

Em breve deverão aderir à rede cidades como o Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, Getaria e Buenos Aires, entre outras.

O ex-autarca de Sabrosa adiantou que uma das primeiras medidas da Estrutura de Missão, após a publicação, será a criação de “uma plataforma tecnológica que vá colocar em rede toda a estratégia de comunicação que é fundamental para a implementação de um programa desta natureza” e cuja execução orçamental deverá ser também autorizada pela resolução do Conselho de Ministros.

José Manuel Marques falava à Lusa em Óbidos, onde hoje participou com Gérman Guerrero, embaixador do Chile em Portugal, numa conversa sobre “Fernão de Magalhães – Do Atlântico ao Pacífico”, no âmbito do “latitudes” – segundo encontro de literatura e viajantes que decorre na vila até domingo.

O navegador Português Fernão de Magalhães planeou e comandou (ao serviço do rei de Espanha), a expedição marítima que efetuou a primeira viagem de circum-navegação ao globo, entre 1519 e 1522.

Foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo no extremo sul do continente americano, a atravessar o estreito que hoje leva seu nome e a cruzar o Oceano Pacífico, que nomeou. Fernão de Magalhães foi morto em batalha em Cebu, nas Filipinas, durante a expedição, posteriormente chefiada por Juan Sebastián Elcano até ao regresso em 1522.