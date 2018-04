Portugal participa no prémio jovem de cinema europeu

A Academia Portuguesa de Cinema e o ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual levam novamente o EFA Young Audience Award à Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. A 3ª edição da competição internacional de cinema, que tem a atriz Carla Chambel e o realizador Gonçalo Galvão Teles como mentores, acontece já no dia 6 de Maio, e os três filmes concorrentes deste ano são já conhecidos: “Girl in Flight” de Sandra Vannucchi, “Hobbyhorse Revolution” de Selma Vilhunen e “Wallay” de Berni Goldblat.

“Girl in Flight” é um drama de ficção italiano e suíço sobre a jornada de uma jovem de Florença que se rebela à vontade da família e parte sozinha à descoberta de Roma, a cidade dos seus sonhos. Já “Hobbyhorse Revolution” trata-se de um documentário finlandês sobre o mais recente desporto que está a agitar o mundo jovem, as competições com cavalos de brincar de madeira. “Wallay” é outra obra de ficção, desta vez de França, do Burkina Faso e do Qatar, sobre as desventuras de um jovem que pensa ir apenas de férias de verão para a quinta de um tio e acaba a descobrir o que é preciso para se tornar um homem.

Os filmes retratam questões sociais e temáticas comuns aos jovens um pouco por toda a Europa, despertando-lhes o interesse pela atualidade, fomentando-lhes o espírito crítico e o interesse por outras culturas. O júri do concurso é composto por jovens dos 12 aos 14 anos e o êxito do Young Audience Award vê-se no crescimento que regista desde 2012, tendo passado de 6 países participantes para 34.

Agora, no dia 6 de Maio, os três filmes serão exibidos em simultâneo nos vários países e o resultado de cada país será depois comunicado eletronicamente à EFA, em Efurt, na Alemanha. O vencedor será anunciado via videoconferência em todos os países em simultâneo.

É convidado do evento Fernando Mota, autor de bandas sonoras de diversos espetáculos. Será ainda um elemento fundamental na coordenação musical dos jovens jurados para a gravação do clip com as votações da delegação portuguesa, utilizando objetos do quotidiano.

O Young Audience Awards é uma iniciativa da Academia Europeia de Cinema que tem como um dos principais objetivos colocar em contacto um público jovem com idades entre os 12 e os 14 anos com temáticas que lhes são próximas. Usando uma linguagem diferente, e dando-lhes a conhecer também um outro tipo de cinema, neste caso, de autores europeus, o concurso abre-lhes horizontes enquanto espetadores de cinema e desperta o seu sentido crítico, estético e de avaliação.

Já na sua sétima edição, o Young Audience Awards representa um verdadeiro voto europeu, marcando presença nos seguintes países: Alemanha (Berlin & Erfurt); Áustria (Viena); Bélgica (Bruxelas); Bulgária (Sofia); Croácia (Zagreb); Dinamarca (Aalborg); Eslováquia (Bratislava); Eslovénia (Izola); Espanha (Avilés & Barcelona); Grécia (Atenas); Holanda (Amsterdão); Hungria (Budapeste); Israel (Tel Aviv); Itália (Florença); Kosovo (Prizren); Letónia (Riga); Luxemburgo (Luxemburgo); Macedónia (Skopje); Malta (Saint-Julian’s); Polónia (Wrocław); Portugal (Lisboa); Reino Unido (Londres); Roménia (Cluj-Napoca); Sérvia (Belgrado); Turquia (Antalya) e Ucrânia (Kiev).