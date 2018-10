Portugal fora do Motocrosse das Nações

A seleção portuguesa de motocrosse falhou este domingo a repescagem para a final principal do Motocrosse das Nações, que se disputou na pista de Red Bud, nos Estados Unidos.

A equipa nacional, composta por Rui Gonçalves (na foto), Diogo Graça e Luís Outeiro, terminou a final B na segunda posição, falhando a repescagem para o evento principal, que reúne as 20 melhores equipas, depois de ter falhado o apuramento direto no sábado, na corrida de qualificação.

Puerto Rico foi a formação apurada, com os veteranos Kevin Windham e Travis Pastrana em destaque.

Rui Gonçalves cotou-se como o melhor português, ao terminar no terceiro lugar. Diogo Graça foi sétimo e Luís Outeiro o 14.º.

A seleção da França, com Gautier Paulin, Dylan Ferrandis e Jordi Tixier, foi a vencedora da prova pelo quinto ano consecutivo, com 35 pontos, menos dois do que a Itália, que foi segunda, e menos seis do que a Holanda, que fechou o pódio.

A grande desilusão foi a equipa dos Estados Unidos, que não foi além do sexto lugar, com 49 pontos.

Entretanto, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou que o evento do próximo ano se realiza em Assen, na Holanda, e o de 2020 em Ernée, França.