Portugal fechou mundial de longboard no nono lugar

A seleção portuguesa, sem representantes no último dia, fechou esta quinta-feira no nono lugar, e segundo entre os países europeus, apenas atrás da Grã-Bretanha, o campeonato do mundo de longboard, na ilha de Hainan, na China.

“Foi um bom resultado para a estreia num campeonato do mundo de longboard. Os atletas mostraram muita qualidade, união e empenho. Não tenho dúvidas que esta participação terá um grande impacto no longboard português. Temos excelentes expectativas para as próximas presenças”, disse o presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha.

Também citado pela assessoria de imprensa da FPS, o treinador nacional, Miguel Ruivo, mostrou-se “satisfeito com o desempenho dos atletas”, mesmo reconhecendo que o objetivo passava por ficar “mais acima na tabela”.

“Levamos desta prova uma aprendizagem fundamental, que nos ajudará a elevar o longboard português e melhorar os métodos de trabalho na preparação da equipa nacional para as próximas provas”, finalizou o treinador luso.

Diogo Gonçalves e João Dantas foram eliminados na quarta ronda do quadro de repescagens masculino, fechando a prova no 13.º lugar e, no quadro feminino, Kathleen Barrigão caiu na terceira ronda, acabando no 15.º posto, e Inês Martins na segunda, sendo 21.ª.