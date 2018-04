Portugal estreia-se nos Mundias de ténis de mesa com vitória

Carlos do Carmo foi homenageado pela Câmara de Lagoa que deu o nome do cantor ao auditório da cidade. Com o primeiro-ministro na primeira fila, a plateia encheu-se para ver e ouvir Camané, Paulo de Carvalho, Cristina Branco e Marco Rodrigues cantarem temas do fadista. E no fim, também ele subiu ao palco.