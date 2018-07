Portugal encerra judo nos Jogos Europeus Universitários com duas medalhas

A comitiva portuguesa de judo nos Jogos Europeus Universitários, que decorrem em Coimbra até sábado, encerrou esta quarta-feira a participação sem novas medalhas, mantendo-se o ouro e prata conquistados na terça-feira.

Depois da vitória de Catarina Costa (Universidade de Coimbra), em -48 kg, e a prata de Rodrigo Lopes (Universidade de Lisboa), em -60 kg, as esperanças lusas para o dia de hoje recaíam em Pedro Silva (Universidade de Lisboa) e Diogo Silva (Universidade Nova de Lisboa), mas ambos ficaram ‘à porta’ de novas conquistas.

Em +90 kg a -100 kg, Pedro Silva começou por perder com o bielorrusso Pavel Klichinau, por ‘ippon’, caindo para a repescagem, em que afastou o montenegrino Lazar Dakovic e o francês Anthony Segard.

No ‘play-off’ para atribuição das medalhas de bronze, o lituano Romas Petkus levou a melhor por ‘ippon’, relegando o lisboeta para o quinto lugar do torneio.

Pouco mais tarde, também Diogo Silva ficou perto, em +100 kg, ao perder o bronze para o alemão Benjamin Bachir Bouizgarne, também por ‘ippon’.

Antes, tinha eliminado o espanhol Víctor Ortiga Villagrassa e o francês Vincent Roudrie, cedendo depois perante o bielorrusso Uladzislau Tsiarpitski, que o ‘relegou’ para a luta pelo lugar mais baixo do pódio, que viria a perder.

Depois de quatro medalhas no remo e seis na canoagem, os dois ‘metais’ conquistados no judo elevam para 12 o número de medalhas lusas na prova, com destaque para a equipa da casa, a Universidade de Coimbra, que conquistou nove, cinco delas de ouro.

O dia de hoje marcou ainda o arranque da última das 13 modalidades dos Jogos, o râguebi ‘sevens’, no qual a Universidade do Porto entrou com o ‘pé esquerdo’ no torneio masculino, ao perder 33-0 com os franceses de Rennes.

Os portuenses recuperaram frente ao Instituto de Aachen, vencendo por 26-12, mas voltaram a perder, desta feita com a Universidade de Coimbra.

A equipa da casa tinha antes empatado com os italianos de Parma (12-12) e perdido com os espanhóis de San Jorge.

No torneio feminino, Coimbra bateu o Porto por 32-0, antes de perder por 34-0 frente às francesas de Rennes, enquanto as portuenses somaram nova derrota com as espanholas de Sevilha (50-0).

A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários decorre até sábado e traz 13 desportos diferentes a Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas – a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.