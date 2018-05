Portugal é um dos principais destinos europeus do investimento chinês

O relatório sobre as “Tendências do investimento chinês na Europa” revela que Portugal teve um rácio de investimento acumulado, ponderado pela sua dimensão económica, de 3,66, apenas ultrapassado pela Finlândia (4,47) e à frente da Hungria (3,11), Irlanda (2,80) e Malta (2,56).

A autora do estudo, Ivana Casaburi, professora do Esade, sublinhou na apresentação do relatório que no caso de Portugal, os investimentos são mais “diversificados” em vários setores do que noutros países e estão “concentrados” no período de 2011 até 2014.

A China investiu em Portugal um total de 7.321 milhões de dólares entre 2010 e 2016, sendo o sétimo país europeu que mais investimentos chineses recebeu a seguir ao Reino Unido (32.080 milhões de dólares), Alemanha (18.610), Itália (15.810), França (12.930), Finlândia (10.580) e Irlanda (8.220).

O gigante asiático converteu-se em 2016 no segundo maior investidor do mundo com um total de 170.110 milhões de dólares norte-americanos, tendo um quarto deste montante (41.150 milhões) tido a União Europeia (UE) como destino, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

“A China ocupa uma posição privilegiada para substituir os Estados Unidos como impulsionador da globalização”, destaca o relatório, mas acrescenta que “o facto de o gigante asiático controlar fortemente o seu mercado interno e as suas empresas públicas no exterior retira credibilidade a este papel”.

Em 2016, os destinos mais importantes na Europa para o investimento chinês foram a Alemanha (11.260), a Finlândia (10.490) e o Reino Unido (10.350), com Portugal a ocupar a décima quarta posição com 90 milhões de dólares.