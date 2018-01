Portugal é um destino seguro segundo o governo americano

O Departamento de Estado dos EUA publicou este mês o ranking que atribui uma classificação de risco a todos os países, agrupados em quatro níveis de ameaça.

Portugal surge na lista como um destino seguro, classificado com o Nível 1 (o mais seguro numa escala de 1 a 4), que comporta apenas a adoção de “precauções normais”.

Além da nota acompanhada de uma cor específica — azul (Nível 1), amarelo (Nível 2), laranja (Nível 3) e vermelho (Nível 4) — são indicadas informações sobre a natureza da ameaça. Em alguns casos, a ocorrência de um conflito armado localizado parece pesar menos do que o risco de um atentado terrorista e não evita a atribuição do nível máximo de segurança. Na Arménia, por exemplo, um país que é, tal como Portugal, considerado de Nível 1, os cidadãos norte-americanos são avisados para não viajarem, para a região disputada de Nagorno-Karabakh, onde decorre um conflito armado com as forças do Azerbaijão.

No lote dos países mais seguros, onde está Portugal, estão também destinos como Angola, Cabo Verde, Moçambique, Austrália, Áustria, Bulgária, Canadá, Japão, Camboja, Macau, Coreia do Sul e Vietname.

Espanha, pelo contrário, está classificada como um destino Nível 2 devido ao risco atual de ataques terroristas. “Os grupos terroristas continuam a organizar possíveis ataques em Espanha. Podem atacar com pouco ou nenhum aviso, e os seus alvos são pontos turísticos, mercados, centros comerciais, edifícios governamentais, hotéis, clubes, restaurantes, locais de culto, parques, locais desportivos, escolas, aeroportos e outros locais públicos”, lê-se na avaliação que acompanha a nota.

O mesmo alerta é repetido em relação a França, Itália, Alemanha, Bélgica e Reino Unido. Estes países, tal como Espanha, estão no Nível 2. Tal como países como o Brasil e o México, em relação aos quais se alerta para “áreas de alto risco de segurança” e para elevados níveis de criminalidade.