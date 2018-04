Portugal e Espanha querem ser primeiro destino turístico do mundo

Portugal está a trabalhar com Espanha para transformar a Península Ibérica no maior destino turístico do mundo e a Feira Ibérica da Guarda mostra que o trabalho conjunto “é inevitável”, disse a secretária de Estado do Turismo.

“[A Feira Ibérica de Turismo] é mais uma ação que mostra como é inevitável e é ótimo que trabalhemos em conjunto. Se juntarmos Portugal e Espanha, a Península Ibérica transforma-se no maior destino [turístico] do mundo. Isto é um ativo que nenhum dos países quer desperdiçar”, disse hoje Ana Mendes Godinho na cidade da Guarda.

A secretária de Estado do Turismo falava aos jornalistas após a cerimónia inaugural da 5.ª Feira Ibérica de Turismo (FIT), organizada pela Câmara Municipal local.

Portugal e Espanha estão a fazer um trabalho conjunto no setor do Turismo, existindo várias ações “para promover quer as regiões transfronteiriças quer os produtos, que são produtos que comunicam entre os dois países”, disse.

A título de exemplo, referiu que um dos produtos turísticos que une ambos os países é o rio Douro.

“Se pensarmos no rio Douro/Duero, o rio transforma-se no melhor e maior rio produtor de vinho do mundo”, apontou.

Segundo Ana Mendes Godinho, se for tida em conta a “lógica ibérica”, verifica-se a existência de “um mercado de 60 milhões [de pessoas], que é um mercado muito mais apelativo para todos, em termos até de captação de investimento”.

“E, depois, ganhamos escala em termos de capacidade de comunicar que o melhor destino do mundo, que é Portugal, faz parte do maior destino do mundo que é a Ibéria”, concluiu.

A 5.ª edição da FIT, que decorre até terça-feira, no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, conta com a participação de cerca de 200 expositores, sendo 20 provenientes de Espanha, disse o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, na cerimónia inaugural.

Segundo o autarca, participam regiões de turismo, agências de viagens, hotéis, termas, associações de municípios, comunidades intermunicipais, autarquias, empresas de enoturismo e ligadas ao desporto de aventura, gastronomia ou artesanato e organismos oficiais.

A FIT celebra este ano a eleição de Portugal, pela World Travel Awards, como “o Melhor Destino Turístico do Mundo em 2017” e presta homenagem a este destino turístico.

O evento, que tem vindo a afirmar-se como um dos “mais importantes certames do setor do Turismo do país”, tem a cidade espanhola de Salamanca como destino convidado e dias dedicados a outros destinos turísticos do país vizinho.

Com a realização da feira, a Câmara da Guarda pretende “incentivar a troca de experiências, abrindo as portas a novos mercados, bem como a produtos turísticos diferenciadores, e ainda dar a conhecer o património natural e histórico e a gastronomia, atraindo turistas, visitantes e também investidores”.

A autarquia considera ainda que, “como plataforma transfronteiriça no panorama nacional e ibérico dos eventos ligados ao turismo, a FIT é uma oportunidade singular de divulgação, promoção, captação e desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos” de uma “vasta e riquíssima região”.