Portugal contribui para o aumento do turismo na Alemanha

Terminou a 44ª edição do GTM German Travel Mart, evento anual organizado pelo Turismo da Alemanha. Todos os anos a feira é realizada numa região ou cidade diferentes e desta vez coube a Dresden – capital do estado da Saxónia e sétimo destino alemão preferido pelos viajantes – receber representantes da indústria do turismo de 51 países.

O turismo internacional na Alemanha cresce há oito anos consecutivos e, a avaliar pelo primeiro bimestre de 2018, este ano não será exceção: dados de janeiro e fevereiro, apresentados na conferência de imprensa por Petra Hedorfer, diretora executiva do Turismo Alemão, revelam que houve um aumento de dormidas de 5,2% (ou seja, mais 10,3 milhões).

Portugal integra a lista de países europeus que mais contribuíram para o crescimento do turismo na Alemanha em 2017, surgindo em 9º lugar, a seguir à Rússia, Áustria, França, Hungria e Suíça, entre outros. No total, contabilizou mais 53.603 dormidas, o que corresponde a um aumento de 13,5%.

Apostando em campanhas temáticas, o Turismo Alemão elegeu 2018 como o ano da gastronomia, estando já disponível o microsite. Destacam-se 16 vídeos, nos quais duas especialistas em gastronomia e vinhos empreendem uma viagem de exploração culinária sob o lema “Follow the Taste”.

Em 2019, anunciou a diretora executiva Petra Hedorfer, serão celebrados os 200 anos da Bauhaus, escola fundada por Walter Gropius que viria a marcar definitivamente a história do design e acabaria por se tornar na principal exportação cultural alemã do século XX; e 2020 será dedicado ao 250º aniversário do nascimento de Ludwig van Beethoven.