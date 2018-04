Portugal com França, Roménia e Lituânia na qualificação para Europeu2020 de andebol

Portugal terá como adversários no grupo 6 da fase de qualificação para o Europeu de seniores masculinos de andebol de 2020, as seleções de França, Roménia e Lituânia ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

O sorteio realizado em Trondheim, na Noruega, colocou no caminho de Portugal adversários “muito complicados”, considerou o selecionador nacional, Paulo Pereira, que deixou já de fora a França, bicampeã mundial.

“Vai ser uma guerra entre nós, a Lituânia e a Roménia para conquistar o segundo lugar do grupo. Mas, neste momento, estamos completamente focados no nosso atual adversário, que é a Sérvia, porque queremos rapidamente regressar aos grandes palcos do andebol internacional. Estamos a fazer todos os esforços para estarmos munidos de todas as armas para conseguirmos alcançar o objetivo que tanto é almejado por nós, que é ingressar no campeonato do mundo”, disse, citado pela Federação Portuguesa de andebol (FPA).

O Campeonato da Europa Suécia-Áustria-Noruega 2020 será alargado a 24 equipas, sendo o primeiro a disputar-se de acordo com o novo modelo.

A Suécia, a Áustria e a Noruega, enquanto organizadores, e a Espanha, atual campeão da Europa, já estão apurados para a fase final.

Os primeiro e segundo classificados de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros classificados, qualificam-se para a fase final do Europeu de 2020.

Na mesma qualificação, quatro das equipas mais mal classificadas irão disputar a Fase 1 da qualificação para o Europeu de 2024.

A fase final do campeonato da Europa Suécia-Áustria-Noruega 2020 realiza-se de 10 a 26 de janeiro de 2020.