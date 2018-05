Porto vai ter escola de verão de cinema

A Escola das Artes da Católica no Porto apresenta, de 18 a 23 de junho, a primeira edição da Porto Summer School on Cinematic Art. Organizada em parceria com o Museu de Serralves e a Câmara Municipal do Porto, a Escola de Verão juntará seis cineastas/artistas e seis curadores/académicos para uma semana intensiva de workshops, masterclasses e sessões de cinema. A iniciativa contará com a presença de Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandês vencedor da Palma de Ouro de Cannes, em 2010, com o filme “O Tio Boonmee Que se Lembra das Suas Vidas Anteriores”. Reconhecido pela sua cinematografia misteriosa e delicada, o realizador irá conduzir um workshop, comentar uma das suas criações e, ainda, inaugurar a exposição “The Serenity of Madness”, no Núcleo de Arte Oliva Creative Factory, em São João da Madeira.

A Summer School da Escola das Artes contará, ainda, com os realizadores portugueses Salomé Lamas, João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata, João Salaviza e Filipa César, cujo trabalho tem circulado, também, entre a sala de cinema e a galeria, provocando novas formas de ver e experienciar a sétima arte. Já João Ribas (diretor do Museu de Serralves), Guilherme Blanc (assessor cultural da Câmara Municipal do Porto), Sabeth Buchmann (professora da Academy of Fine Arts de Viena), Teresa Cruz (professora da Universidade Nova de Lisboa) e Haden Guest (diretor do Harvard Film Archive) integram a equipa de académicos e curadores.

Refira-se que a Porto Summer School on Cinematic Art pretende ser uma formação avançada paradigmática de novas práticas cinematográficas, combinando um pensamento crítico com o contacto com grandes criadores do cinema contemporâneo. Coordenada por Nuno Crespo – diretor da Escola das Artes, crítico e curador – e Daniel Ribas (docente na Escola das Artes e programador de cinema), a iniciativa ocorre ao longo de seis dias, em que cada um dos realizadores estará em contacto direto com os participantes, num ambiente criativo e informal. As inscrições decorrem até dia 26 de maio e estão disponíveis em: http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/312982/lang-en