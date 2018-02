Porto-Sporting: terceiro ‘round’

O FC Porto e o Sporting defrontam-se na quarta-feira pela terceira vez esta temporada, desta feita na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, após dois nulos nos dois primeiros encontros.

Este será o terceiro ‘round’ dos cinco que os dois ‘grandes’ vão disputar esta temporada, depois de já terem empatado a zero no campeonato e nas meias-finais da Taça da Liga, um ‘clássico’ que os ‘leões’ viriam a vencer no desempate por grandes penalidades, embora ainda não se tenham encontrado no Dragão.

Única equipa invicta a nível interno, o FC Porto chega a este jogo com a motivação de ter recuperado a liderança isolada do campeonato, frente a um Sporting que sofreu a primeira derrota a nível interno no domingo, em casa do Estoril Praia, por 2-0, caindo para o terceiro lugar, a dois pontos dos ‘dragões’ (menos um jogo) e em igualdade com o Benfica.

Após dois empates consecutivos – um dos quais frente ao Sporting na meia-final da Taça da Liga –, os ‘azuis e brancos’ regressaram aos triunfos com uma vitória em casa frente ao Sporting de Braga (3-1).

Ao 30.º encontro nas competições internas, o Sporting, que apenas tinha perdido com FC Barcelona e Juventus, foi surpreendido em casa do Estoril Praia, que estava em zona de despromoção.

Para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não deverá poder contar com Danilo Pereira, que sofreu uma lesão muscular na meia-final da Taça da Liga.

Em dúvida, também estão André André e Marcano, que falharam o encontro com o Sporting de Braga, no sábado, para a 21.ª jornada da I Liga.

No Sporting, Bas Dost, o melhor marcador da equipa, também poderá falhar o ‘clássico’, após ter sofrido uma lesão nas costas frente ao Vitória de Guimarães (1-0), na ronda anterior da I Liga.

Gelson Martins, que tal como Danilo se lesionou na meia-final da Taça da Liga, poderá ser outra das baixas do encontro do Estádio do Dragão.

No confronto direto na Taça de Portugal, o FC Porto leva vantagem, com 13 apuramentos e nove eliminações, além de ter também mais vitórias em jogos: 13 triunfos, 12 empates e 12 derrotas.

Em casa, a vantagem ‘azul e branca’ é superior, com 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, mas os ‘leões’ venceram por 3-1 na última visita ao Dragão para a Taça de Portugal, em 2014/15, quando ergueram o troféu pela última vez.

No total, as duas equipas vão tentar pela terceira vez esta época desempatar o confronto direto, uma vez que em 227 encontros entre ‘dragões’ e ‘leões’ ambos os conjuntos venceram por 81 vezes.

Em 18 de abril – data ainda a confirmar –, Sporting e FC Porto decidem o apuramento para a final da Taça de Portugal, na segunda mão das meias-finais, que se disputa em Alvalade, já depois de as duas equipas se terem reencontrado no Dragão, em 02 de março, na 25.ª jornada da I Liga.

Na outra meia-final defrontam-se os estreantes Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, que visita o lanterna-vermelha da I Liga a 28 de fevereiro, antes de fechar a eliminatória no seu campo a 18 de abril.