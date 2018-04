Porto recebe britânico pioneiro na fotografia digital

Esta quinta-feira, 19 de abril, a Escola das Artes da Católica no Porto recebe David Bate – artista visual, escritor e docente da Universidade de Westminster (Londres) – que irá revelar os mistérios do mundo da fotografia durante a conferência “The Mysteries of Photography”, sessão que integra o ciclo de seminários Cinema/Arte, promovido pela instituição. O especialista, um dos primeiros artistas fotográficos britânicos a experimentar processos de fotografia digital nos anos 90, irá analisar a ligação que esta possui com o mundo da ficção, bem como as mudanças que conheceu ao longo da história.

A debater este tema estará, também, João Paulo Serafim – fotógrafo e docente do Centro de Arte & Comunicação Visual (Ar.Co) – que inaugura, nesse mesmo dia e após a conferência, “A Invenção da Memória”, exposição inteiramente dedicada à exibição de espaços ligados à cultura, que, na visão do artista, refletem “depósitos de memória”. A mostra dá a conhecer acervos, arquivos, armazéns, teatros, cinemas, sótãos, bibliotecas, casas ou, mesmo, espaços abandonados e estende-se, ainda, ao funcionamento museológico, incidindo sobre as zonas de bastidores como arquivos e bibliotecas. A sessão está agendada para as 18h00 e decorre no campus Foz da Católica no Porto. A entrada é livre.

