Porto e Sporting marcam encontro nas meias da Liga Europeia

O FC Porto, ao golear o Benfica por inapeláveis 9-2, e o Sporting, que repetiu o 3-2 à Oliveirense, marcaram este sábado encontro nas meias-finais da Liga europeia de hóquei em patins, já com final ibérica certa.

A 12 maio, os ‘dragões’, que ganharam a prova em 1985/86 e 1989/90, e os ‘leões’, vencedores em 1976/77, vão discutir quem jogará a final, no dia seguinte, com o FC Barcelona ou o Réus, que hoje afastaram Fallonica e Liceo, respetivamente.

No Dragão Caixa, o Benfica apresentou-se com um golo de vantagem, após o triunfo na Luz por 3-2, mas, num ápice, os portistas fizeram 2-0, com tentos de Gonçalo Alves e Reinado Garcia, e em menos de 10 minutos, já goleavam por 5-0.

Gonçalo Alves, que acabou com cinco golos, foi a grande figura dos ‘azuis e brancos, pelos quais Reinaldo Garcia ‘bisou’ e Hélder Nunes e Jorge Silva também faturaram. Por um irreconhecível Benfica, marcaram Carlos Nicolia e Jordi Adroher.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting já chegou em vantagem, após o 3-2 em Oliveira de Azeméis, e nunca perdeu o controlo da eliminatória, chegando ao intervalo confortavelmente a vencer por 2-0, com tentos de João Pinto e Vítor Hugo.

Após o intervalo, Pedro Moreira, que também apontaria o último tento do encontro, a quatro minutos do fim, ainda reduziu, mas o ‘bis’ de Vítor Hugo acabou com as dúvidas.

Campeão europeu por 21 vezes, o FC Barcelona também não teve dificuldades em selar um lugar na ‘final four’, ao golear em casa os italianos do Fallonica por 5-1, depois da igualdade a três no reduto dos vencedores da prova em 2005/2006.

Matias Pascual e Ignacio Alabart, na primeira parte, e Pau Bargalló, Lucas Ordoñez (livre direto) e Xavi Barroso (penálti), na segunda, selaram o triunfo dos catalães, enquanto Davide Banini, de livre direto, faturou para os transalpinos.

Ainda na Catalunha, o Reus, campeão em título e vencedor de oito edições da prova, tinha a missão complicada de dar a volta ao 4-1 sofrido na Corunha, mas consegui-o, ao golear os galegos do Liceo por 7-2, com 3-0 ao intervalo.

O ex-benfiquista Marc Torrá, com dois tentos, foi a principal figura do Reus, sendo que o argentino Martin Payero foi o autor dos dois golos do Liceo.