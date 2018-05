Pongo conquista França com Tambulaya

O rosto, a voz e o talento, não são desconhecidos em Portugal, mas agora são os franceses que começam a descobrir a brilhante Pongo.

O seu brilho e energia já percorreu os palcos das maiores cidades e festivais do planeta com os Buraka Som Sistema mas este single gravado em França, com um dos mais reputados produtores musicais levam Pongo para uma nova dimensão, desta vez a solo.

Nele Pongo escreve e interpreta as suas próprias canções renovando e misturando as suas raízes africanas, langa, zaico, com EDM, dancehall, bass music e pop melódica.

Em Paris, o impacto de Tambulaya já não é segredo e já se prepara para receber entre muitas noticias a grande entrevista da Elle francesa, tem presença garantida num dos maiores Festivais franceses Transmusicales em Rennes, em dezembro, um concerto em Cabo Verde, e mais de cinquenta datas em toda a Europa, sendo óbvio que Portugal não deixará os seus créditos por mãos alheias, muito mais tempo.