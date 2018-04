Polícia luxemburguesa já circula de Tesla

O Tesla Model S está cada vez mais na moda entre os serviços de polícias de todo o mundo. Los Angeles e Denver já utilizam estes carros elétricos, e a britânica Scotland Yard também está a preparar a sua aquisição. A última a somar-se a essa moda foi a polícia de Luxemburgo, que também anunciou que já tem na estrada os Model S.

Os Model S da polícia luxemburguesa foram oficialmente apresentados e testados a 250 km/h, que é a velocidade máxima da sua versão de alto desempenho. Atingir essa velocidade não é nenhum problema para os Model S, mas a coisa muda quando se pretende manter essa velocidade durante um tempo prolongado.

A velocidade e a aceleração do Model S da polícia do grão-ducado de Luxemburgo será mais que suficiente para as suas tarefas, porque praticamente todas as suas versões são mais rápidas do que os carros que estão em serviço atualmente no país.

Recorde-se que o Model S P100D é o carro de produção mais rápido da família da Tesla, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos graças ao seu modo Ludicrous+.