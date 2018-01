Polémica sobre “ausência” portuguesa no salão turístico do Luxemburgo

Este fim-de-semana decorre no Luxemburgo o maior salão de turismo do ano, o Vakanz, evento que recebeu em 2016 cerca de 23 mil visitantes do Grão-Ducado mas também dos países vizinhos.

Este ano Portugal terá sido convidado para ser convidado de honra mas, segundo o jornal Contacto, o Turismo de Portugal terá recusado.

O mesmo organismo disse aquele semanário que a presença portuguesa se fará “através da participação dos Açores”. O stand dos Açores faz parte dos destinos em destaque juntamente com mais 32 cidades e países.

A participação portuguesa no salão de turismo do Luxemburgo tem sido, quase sempre, discreta. A exceção foi em 2011 quando Portugal aceitou ser convidado de honra. Mas já nessa altura o Secretário de Estado do governo português, António Braga, salientava ainda que “O Luxemburgo é pequeno mas tem um poder de compra acima da média na zona euro”. Curiosamente, Pedro Mello Breyner, diretor do Turismo de Portugal no Benelux concordava mas considerava que a feira Vakanz não interessava “porque o Luxemburgo é pequeno no âmbito do Benelux”.