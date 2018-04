A permanência consular em Ettelbruck, no leste do Luxemburgo, tem lugar dia 7 de maio, segunda-feira, entre as 9:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 15:00, nas instalações da Associação de Pais de Ettelbruck, 1 rue Michel Weber, Ettelbruck.

O atendimento será feito exclusivamente através do sistema de marcação prévia junto do Consulado-Geral no Luxemburgo através do telefone: 45334753 o pelo e-mail: agendar@pt.lu