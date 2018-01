A permanência consular em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo tem lugar no dia 12 de fevereiro, segunda-feira, entre as 9:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 15:00, nas instalações da Associação Ranchos Folclóricos Províncias de Portugal, no boulevard Prince Henri, no edifício das Douanes et Accises, na capital do sul.

O atendimento será feito exclusivamente através do sistema de marcação prévia junto do Consulado-Geral no Luxemburgo através do telefone: 45334753 ou pelo e-mail: agendar@pt.lu