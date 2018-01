Capítulo I – Iniciação

Uma rosa serôdia num terminal de aeroporto,

os aviões aterrando e nós descolando.

O teu vestido azul com um facho na noite,

um beijo roubado e as luzes intermitentes

da auto-estrada no teu rosto constante.

O teu perfume por mim acima

as minhas mãos em desassossego

mas sem medo procurando as tuas.

Os barulhos da cidade finalmente ao longe

absorvidos pela tranquilidade da serra,

a terra prometida, a noite desejada porque a desejámos.

Sintra à beira serra, à beira beijo,

Baía de Cascais, devaneio à beira Tejo.

Cheguei ao meu porto de abrigo e tu ao teu ancoradouro amigo.

E desde o Monte da Lua e do promontório do esteiro

lançámos sonhos ao céu e ao mar com espuma de infinito.

O nosso amor consumado num acto de fé.

Capítulo II – Benção

Meu amor, venho de longe só para te dizer

que o vento mudou

e que tens de esquecer.

O futuro não pode ser refém

da perfeição, da ilusão

nem do que já passou.

Serás a minha odalisca arisca

e eu o teu beduino de olhos em amêndoa.

Se quiseres.

Serás a minha princesa mourisca

de olhos tristes e coração de leoa.

Se me quiseres.

Não tenho tesouros nem palácios de marfim

mas quero-te no meu harém de ninguém

de púrpura e carmim.

Vem, deixa-me beijar a tua cicatriz

e lamber as tuas feridas

diz-me que desfiz

os teus pesadelos e as promessas traídas

e todo o desengano insano.

Que nada agora te acanhe

minha rosa champanhe

minha Coco Chanel, minha Maria Rapaz

minha Mónica fogosa e audaz

minha poesia, minha prosa,

minha literatura

minha alma velha, minha centelha

meu relâmpago, meu trovão

minha pimenta, meu açafrão

meu gengibre e meu anis

minha flor dos Cárpatos

minha princesa etérea, minha alma pura,

não me digas que estamos a ser insensatos,

não sejas perfeita, sê feliz!

III – Oração

Sejamos perfeitos imperfeitos,

sem condicionais. E desejemos mais,

desejemos tudo, só tudo pode ser o desejo.

E para além de todos os tempos verbais

sejamos mais que perfeitos!

Capítulo IV – Consagração

És raio de sol

que atravessou o meu caminho,

luz que iluminou a minha vida.

Detive-me e disfrutei

do teu calor no meu rosto e no meu peito.

És clarão na noite escura, na minha noite,

como a gota de chuva se enche de amor

antes de se lançar dos céus para dar vida a um torrão de terra.

És a fragrância fresca nas minhas manhãs, legado delicado

e diafano, como um sopro de vida a acordar-me.

Como pode um raio de luz ter-se extraviado

e agora encontrar-me?

Como pode o teu abraço ser o meu arpejo,

como pode o teu olhar entender-me assim,

como podem os teus lábios terem o desenho do meu beijo

como posso ter tanta sede de ti?

Deus, como tenho sede.

E tu, que devias ser água, és oceano.

Devias ser luz, mas és sol.

Devias ser calor, mas és fogo.

Devias ser sexo, mas és amor.

Devias ser gozo, mas és êxtase.

Devias ser grito, mas és libertação.

Devias ser mito, mas és fé.

Devias ser salto, mas és voo.

Devias ser tontura, mas és queda.

Devias ser vertigem, mas és viagem.

Devias ser o universo todo. E somos.

Como podem os nossos sonhos e as nossas almas

ter-se misturado no infinito

há tantos séculos atrás e os nossos corpos

somente agora no tempo finito deste delito?

Capítulo V – Sacramento

És manhãs de amor e tardes de calor,

horas de desatino, lençóis em desalinho,

noites estreladas, e todas as minhas madrugadas.

És os meus dias e as minhas horas

os meus minutos e os meus segundos

e toda a mecânica do meu coração.

As minhas mãos nos teus seios cheios

o teu rosto em mim

os teus cabelos na cascata da minha boca

quando me olhas assim

as tuas coxas e as tuas pernas cerceando-me sem dano

as tuas costas arqueadas numa alegre semifusa

as tuas gotas de suor num arco-íris profano

e nesse instante supremo quero lá saber da hipotenusa

e até a gramática fica à míngua

quando a duna da tua barriga toca na minha língua

é só o teu esforço no meu

o teu cansaço no meu

e tudo o mais que faço

é no teu regaço, arregaço, amasso, desfaço, trespasso, refaço.

Descanso.

Descansa.

E és finalmente todo o teu corpo a desaguar no meu

como se a tua foz fosse a minha garganta

e o meu peito a tua esperança.

Desagua nos meus braços

e dança na minha boca

segura-te aos meus flancos

escorre pelas minhas margens

como a força das marés.

Que a lua grave

desta atracção nada sabe

nem o teorema de Newton

compreende esta lei.

Um rio não se engana a caminho do mar,

então porque hás-de tu?

Capítulo VI – Comunhão

Acto de fé, auto-de-fé

combustão espontânea dos corpos

e das nossas bocas em rota de colisão

tsunami dos nossos sentidos

e dos nossos sexos comungando a ânsia.

Seja feita à nossa vontade!

E dizendo isto ergueu a taça enrugada aos céus

e disse: “Esta é a minha vida,

que hei-de derramar em ti e por ti

para salvação do nosso pecado”.

E a penitente obediente ajoelhou-se

e aceitou a vida na sua boca e no seu peito.

Depois, pegando novamente no seu cálice,

levantou-o ao alto e fazendo isto disse:

“Este é o meu corpo, que repouso em ti

e no teu coração, para glória do nosso Amor”.

E a penitente finalmente sorriu

e beberam os dois do veneno antigo.

Seja feita à nossa vontade!

Capítulo VII – Apocalipse

Einstein tinha razão:

o tempo dilata quando estou longe de ti.



JLC28082012