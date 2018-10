Paulo Pisco nos 40 anos da geminação Porto-Bordéus

O deputado Paulo Pisco está nos dias 3 e 4 de outubro em Bordéus para participar num conjunto de eventos que se realizam no âmbito do 40º aniversário da geminação entre o Porto e Bordéus.

Hoje, dia 3, tem lugar um encontro com a comunidade portuguesa no Consulado-Geral de Portugal em Bordéus e, dia 4, é a inauguração oficial da exposição “Douro, l’air de la terre au bord des eaux”, com a presença dos presidentes de Câmara de Porto e Bordéus, Rui Moreira e Alain Juppé, entre outras individualidades.