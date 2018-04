Paulo Pisco em Sierre e Neuchâtel

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, está na Suíça este fim-de-semana para uma série de encontros e eventos da comunidade portuguesa.

PROGRAMA DA VISITA

Dia 28, sábado

12.00h – Grone-Sierre – Participação em eventos do “Portugal Open”, de promoção da Língua e Cultura Portuguesa e evocação do 25 de abril, organizado pela Associação dos Portugueses de Sierre, presidido por Luís Chaves.

14.30h -Participo num de debate alusivo ao 25 de abril com professores universitários sobre o tema “A liberdade de expressão. O Maio de 68 e a Revolução dos Cravos”.

19.00h. – Neuchâtel – Participação numa festa popular portuguesa organizada pelo grupo “Eventos Populares”, em Courtaillaud, Neuchatel.

Dia 29, domingo

10.00h – Grone-Sierre – Cerimónia de entrega dos certificados aos alunos dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa.

12.00h – Participação em eventos do “Portugal Open”.