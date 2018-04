Paulo Pisco com os portugueses de Londres e Oxford

No próximo fim-de-semana, 14 e 15 de abril, o deputado Paulo Pisco vai-se deslocar a Londres e Oxford para apoiar a candidatura do Secretário-Coordenador do Partido Socialista do Reino Unido, Tiago Corais a Oxford City Councillor pelo Labour Party.

Pode inscrever-se no almoço que tem lugar no Centro Cultural Português Restaurant (5-7 Lansdowne Way SW8 1HL London) de sábado através do seguinte e-mail: partido.socialista.londres@gmail.com

Programa

Sábado, 14 de abril

Londres

11:30 – Visita ao Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona residente no Reino Unido.

13:00 Almoço no Centro Cultural Português Restaurant (5-7 Lansdowne Way SW8 1HL London)

15:30 Partida para Oxford

Oxford

18:00 Visita ao Madeira Supermarket (5 The Roundway, Oxford OX3 8DH)

19:00 Visita ao Café Português Akiport Cafe (192 Abingdon Rd, Oxford OX1 4RA)

20:00 Franca’s Cafe (5 Atkyns Road, Oxford OX3 8RA)

Domingo, 15 de abril

Oxford

10:00 Campanha em Littlemore (Door Knocking)

13:00 Almoço no Franca’s Cafe (5 Atkyns Road, Oxford OX3 8RA)

15:00 Partida para o Aeroporto de Heathrow.