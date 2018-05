Paulo Nozolino: a fotografia entre Lisboa, Londres e Paris

Nasceu em Lisboa, estudou em Londres e mudou-se para Paris na década de 80: foi a viajar que Paulo Nozolino descobriu a sua vocação enquanto fotógrafo. De olhar atento, interpreta o universo que o rodeia de forma crua e frontal, explorando temas como a morte, a crueldade e a violência através de uma leitura a preto e branco.

Paulo Nozolino tem sido alvo de inúmeras menções e prémios, destacando-se o Grande Prémio Nacional de Fotografia (2006); o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores (2013) e Villa Médicis (1994), em França.

A Série Ph é uma coleção de monografias de fotógrafos portugueses contemporâneos, bilingue, que pretende dar a conhecer a obra dos autores, com textos de especialistas, apresentando os territórios expandidos e múltiplos da Fotografia. Com textos de Sérgio Mah e Rui Nunes, o livro percorre a obra de Paulo Nozolino desde a década de 1970 com trabalhos realizados nas suas múltiplas viagens e estadas pela Europa, Médio Oriente, Américas e África. Esta coleção tem a direção editorial de Cláudio Garrudo, que prevê lançar dois volumes por ano.

Sérgio Mah refere-se à obra do fotógrafo como “profundamente vivencial e meditativa, poética e dionisíaca, que nos revela uma visualidade sensível às formas do pathos. A fotografia é assumida como um meio privilegiado de exprimir e organizar a sua visão inquieta e dramática do mundo”. Sérgio Mah recorda ainda um breve mas revelador texto, escrito em 2011, onde o fotógrafo declara: «Sempre estive à beira do nada. A impressão de viver num não-tempo. Cada pequena alegria sentida tornava-se logo passado e cada sonho de futuro me parecia já uma recordação […]. A fotografia permitiu-me viajar e ver a diferença entre o possível e o impossível. Podia guardar sem possuir, lembrar-me sem preocupação de esquecer, sobreviver em vez de viver. Sobretudo saber que tudo tem uma história, cada história duas versões, cada versão o seu passado.»