Paulo Fonseca, um herói na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca começou da melhor forma aquela que pode ser a semana da dobradinha: a uma vitória do título, ganhou antes a Taça da Ucrânia frente ao rival Dínamo Kiev.

E o treinador português é cada vez mais respeitado pelos apoiantes do Shakhtar mas também pelos amantes do futebol em geral.

No último mês ouviu-se um pouco de tudo. Stepanenko, um dos principais médios do Shakhtar, garantiu que o clube faria tudo para segurar o português. “Estou muito impressionado com este treinador: jovem, ambicioso, com uma vida correta e valores. Não é por acaso que tem vários clubes interessados em contratá-lo na Europa”, comentou ao Football Transfer.

Mais recentemente, alguns órgãos ingleses falaram no interesse do Everton na contratação do técnico, adiantando que o mesmo recusara essa abordagem tendo em vista a possibilidade de ser escolhido para o Arsenal; em paralelo, o seu nome surgiu como hipótese para o Nápoles, caso Maurizio Sarri saia.

Depois de ter conseguido Campeonato, Taça e Supertaça da Ucrânia na primeira temporada no Leste, Paulo Fonseca voltou a conquistar esta quarta-feira a Taça, após vencer o rival direto Dínamo Kiev por 2-0 com golos de Facundo Ferreyra (47′) e Yaroslav Rakitskiy (61′).

O triunfo tem uma outra carga em termos históricos: com a vitória em Dnipropetrovsk, e tomando com referência a independência da Ucrânia, em 1991, o Shakhtar Donetsk voltou a ter mais Taças do que o Dínamo Kiev (12-11). E a semana de sonho não fica por aqui – depois do triunfo caseiro com o Zorya no último fim de semana, o conjunto de Paulo Fonseca ficou apenas a três pontos de assegurar a revalidação do campeonato.