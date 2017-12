Papa Francisco critica eliminação de referências a Jesus durante o Natal

O Papa Francisco condenou a eliminação das referências ao nascimento de Jesus na celebração do Natal, na esfera pública e social.

“Nos nossos dias, assistimos a uma espécie de ‘desnaturalização’ do Natal. Em nome de um falso respeito por quem não é cristão, muitas vezes esconde-se a vontade de marginalizar a fé, eliminando qualquer tipo de referência ao nascimento de Jesus”, disse, na última audiência geral de 2017, no auditório Paulo VI.

“Sem Jesus, lembremo-lo, não há Natal, é outra coisa”, insistiu.

O pontífice sustentou que o “verdadeiro sentido” destas celebrações se encontra em Jesus, “dom de Deus para a humanidade”.

“Quando acolhemos Jesus nas nossas vidas, tornamo-nos um dom para os outros. Por este motivo, nós, os cristãos, trocamos presentes, porque o verdadeiro dom para nós é Jesus e, como Ele, queremos ser um dom para os outros”, assinalou.

Francisco afirmou que os primeiros destinatários da mensagem do Natal são “os pequenos e desprezados”, com os quais Deus quer construir “um mundo novo no qual não existam pessoas afastadas, descartadas nem maltratadas”.

O Papa saudou depois os peregrinos de língua portuguesa, a quem desejou “um Natal verdadeiramente cristão”.

“Que os votos de ‘Boas Festas’, que trocamos entre nós, sejam expressão da alegria que sentimos por saber que Deus está presente no meio de nós e que caminha connosco. Para todos, formulo votos dum bom Ano Novo, repleto de bênçãos do Deus Menino”, concluiu.

O encontro encerrou-se com uma pequena apresentação dos artistas do ‘Golden Circus’, de Liana Orfei, uma presença habitual nos últimos anos.

“A arte circense, como a beleza, aproxima-nos sempre de Deus”, referiu o Papa, que aplaudiu as várias exibições, juntamente com os milhares de peregrinos reunidos no auditório, agradecendo aos artistas.