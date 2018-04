Os países que mais contribuem para a guerra no mundo

Segundo um relatório do Instituto de Investigação da Paz Sipri, os países que mais contribuem para as guerras com o comércio de armas são: USA (com 34% do comércio mundial), Rússia (22%), França (6%), Alemanha 5,8%), China (5,7%)

Os maiores importadores de armas são a Índia (12% do comércio mundial), Arábia Saudita (10%), Egipto (4,5%), Emirados Árabes Unidos (4,4%) e China (4%).

A Alemanha, com a exportação de armas para a Arábia Saudita apoia a guerra na Síria e no Iémen.

Com as armas que vende à Turquia apoia a sua invasão na Síria contra os curdos.

Desde há milhares de anos não se conseguiu a paz com armas. Com elas só se conseguiu uma guerra atrás da outra.

Isto promete continuidade eterna porque as elites ganham com a guerra e o povo que sofre com ela interessa-se mais pelo jardim à frente de sua casa do que com a informação/formação que os que vivem melhor na sociedade lhes transmitem.