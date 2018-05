Os melhores restaurantes de Lisboa segundo o The Guardian

Os jornalistas do britânico “The Guardian” calcorrearam as ruas de Lisboa e elegeram a capital como um dos destinos europeus “mais excitantes do momento”. Para isso, contribuiu de forma decisiva a gastronomia.

Ao todo o jornal britânico escolheu 11 restaurantes pelos quais deverá passar nas próximas férias. E há comidas para todas as bocas e paladares.

Esta é a lista do The Guardian

“O Prado”. Celebra a produção local e sazonal, com pequenos pratos acompanhados por vinhos orgânicos.

“Bota Sal”. Os “brincos” e o arroz de choco são segundo o “The Guardian” motivos para os clientes fazerem uma reserva antecipada.

“Loucos de Lisboa”. Os jornalistas ingleses afirmaram que “podiam ficar horas neste espaço devido à decoração e banda sonora, com bons vinhos e petiscos a acompanhar”.

“O Watt”. Junto ao mercado da “Time-Out”, conta com um menú internacional.

“Rua”. O nome diz tudo sobre o género de comida que é servido neste espaço.

“Cantina Peruana”. Hambúrgueres de quinoa ou polvo anticucho são alguns dos pratos de eleição para os jornalistas britânicos.

“Naked”. Um local para os vegetarianos, mas que também apaixona os amantes de carne e peixe.

“Mezze”. Um projeto que surgiu através do crowdfunding e que teve como base dar emprego a refugiados sírios.

“Peixe na Avenida”. Um espaço dedicado a todos aqueles que gostam de peixe e marisco.

“A Janela da Voz do Operário”. Para os repórteres ingleses este é o lugar ideal para um brunch no fim de semana.

“Local”. O lugar mais intimista para um jantar, visto que só tem uma única mesa para dez pessoas.