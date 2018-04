Óquei de Barcelos quer conquistar terceira Taça CERS consecutiva

O treinador do Óquei de Barcelos assumiu confiança em alcançar um final feliz e conquistar a quarta Taça CERS de hóquei em patins do emblema minhoto, a terceira consecutiva, na ‘final four’ a disputar em Lérida.

“O Óquei de Barcelos tem agora a possibilidade de fazer história se conquistar o troféu. Os meus jogadores estão altamente motivados e preparados para alcançar aquele que é o nosso grande objetivo da época”, referiu Paulo Pereira, em declarações à agência Lusa.

Paulo Pereira identificou as expetativas para a prova, na qual defronta os espanhóis do Voltregá, no sábado, assegurando que a estratégia “para alcançar um final feliz está definida”.

O Óquei de Barcelos, bicampeão em título e vencedor em 1994/94 [então numa final a duas mãos], procura tornar-se na primeira equipa a erguer o troféu quatro vezes, o que, segundo o técnico, reforça a motivação, considerando que, apesar do valor dos adversários, o “pensamento de vitória vai ser mais forte”.

De acordo com o treinador da equipa portuguesa, que ocupa o oitavo lugar no campeonato nacional, “qualquer das equipas presentes na ‘final four’ é candidata à conquista do troféu”.

O desempenho interno não desmoraliza o técnico do Óquei de Barcelos, que defendeu que os minhotos estão “a fazer uma prova mais ou menos regular” e que está “tudo a correr dentro das expectativas”.

Concentrados na Taça CERS, 13 vezes conquistada por emblemas lusos, o treinador da formação barcelense assume a vontade de fazer história no clube, “trazendo o troféu para a cidade que tem o hóquei no sangue”.

“Todos os dias falamos sobre este nosso objetivo [de conquistar a Taça CERS]. É um objetivo de toda a gente e o apoio que temos dos nossos adeptos é algo incrível. É por eles também que vamos à luta pelo melhor resultado e, se possível, por conquistar mais uma vez a prova”, sublinhou.

Na outra meia-final, a disputar também no sábado, o anfitrião Lérida defronta os italianos do Hockey Breganze.