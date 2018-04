Óquei de Barcelos falha conquista da Taça CERS nas grandes penalidades

O Óquei de Barcelos falhou este domingo a conquista da Taça CERS em hóquei em patins, ao perder no desempate por grandes penalidades com os espanhóis do Lleida, anfitriões da final.

A equipa de Barcelos, que venceu as duas últimas edições da competição, esteve a vencer por 2-0, com golos de Joca (17) e João Almeida (28), mas o Lleida chegou à igualdade por Andreu Tomás (30) e Dário Giménez (35).

No prologamento manteve-se a igualdade a dois golos, e no desempate por grandes penalidades, a equipa portuguesa não conseguiu concretizar nenhuma das cinco tentativas, enquanto o Lleida marcou no quinto e último, por Xixi Creus.

O Lleida conquista a primeira Taça CERS da sua história, competição que o Óquei Barcelos venceu em 1995, 2016 e 2017.