Oito séculos de franciscanos em Portugal

A Família Franciscana e o Centro de Estudos de História Religiosa, da Universidade Católica Portuguesa, vão promover diversas atividades de encerramento das comemorações dos ‘Oito séculos da presença franciscana em Portugal – Memória e Vivência’, entre 25 e 28 de abril.

No programa enviado à Agência ECCLESIA, os organizadores informam que as iniciativas que encerram as comemorações dos 800 anos de presença Franciscana em Portugal começam com um ‘Capítulo das Esteiras’, no dia 25 de abril, com visita ao Convento da Arrábida, em Setúbal.

A partir das 15h00 vai realizar-se um ciclo de conferências no Seminário franciscano da Luz, em Lisboa, com três intervenções, até às 17h00 onde está previsto um momento musical com o Coro Gregoriano Solemnis.

Nos dois dias seguintes, 26 e 27 de abril, a Universidade Católica Portuguesa acolhe umas Jornadas de Estudo, no Auditório Cardeal Medeiros e na Sala de Exposições, em Lisboa.