Odemira recebe ronda final da Taça do Mundo de Orientação em BTT

A ronda final da Taça do Mundo de Orientação em BTT vai juntar vários dos melhores especialistas internacionais em Odemira, de 21 a 23 de setembro.

A cerca de dois meses da competição, o líder do ranking mundial, o checo Krystof Bogar, e a compatriota Martina Tichovska, terceira da classificação internacionais, são as principais figuras já inscritas.

Portugal conta essencialmente com Davide Machado (17º do ranking Mundial), que já conseguiu a medalha de bronze no campeonato do Mundo 2016 na prova de distância longa.

“A atribuição a Portugal desta organização, demonstra mais uma vez a grande confiança que a federação Internacional deposita na Federação Portuguesa de Orientação na organização de eventos de topo em Orientação em BTT”, congratulou-se a federação.

Portugal já organizou o campeonato do Mundo de 2010 e 2016 e o campeonato da Europa de 2015.

A distância média disputa-se a 21 de setembro, a longa a 22 e o sprint a 23.