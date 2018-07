O Quim Barreiros do Burkina Faso

E quase de partida para o Níger conheço este fulano que me baralhou o cérebro de tal maneira, que cheguei a um ponto em que achei que devia fumar também um charro para poder acompanhar o raciocínio dele.

Estava no jardim da pousada a ler quando do nada se avizinhou um ligeiro nevoeiro. Imediatamente pensei que iria ter a honra de mirar com os meus próprios olhos o tão esperado aparecimento de D. Sebastião, mas pelo cheiro percebi logo que não devia ser ele. Certamente que D. Sebastião não fumava charros…

No meio de uma nuvem apareceu esta carinha laroca e sorridente. Gostei logo da pinta dele. Óculos de sol, rastas e gorro.

Mas mal abriu a boca percebi logo que estava todo mocado. Falava tão lento que quase tinha de juntar cada letra que soletrava para entender o que dizia.

Quando lhe perguntei o nome, apresentou-se como “ La petite maison”. Voltei a perguntar como se chamava mesmo na realidade e disse que o verdadeiro nome dele era “ La petite maison “ Bom, ao menos um tipo mais humilde senão teria-se apresentado seguramente como “La grande maison”.

Sempre que me cruzo com um Rastafari fico em pulgas com as suas histórias. Como é óbvio e não seria de esperar outra resposta, também este fulano é músico. Perguntei que instrumento tocava e obtive uma resposta bastante humilde. Tocava todos os instrumentos possíveis e imaginários.

Dei uma pequena gargalhada e ele disse para pesquisar no Facebook, que era mesmo verdade. Peguei no telemóvel e comecei a pesquisar, quando ele me disse que tinha de colocar o verdadeiro nome dele. Fiquei confuso e perguntei-lhe se não era “La petite maison “ e ele respondeu que não. Perguntei qual o verdadeiro nome dele então para o procurar no fb e mandou-me esperar… Pegou na carteira e tirou o cartão de cidadão para ver o nome dele próprio. Usar cábulas neste tipo de perguntas é batota… assim também eu… mas pronto… finalmente o verdadeiro nome para o procurar… e dizia ele para eu colocar primeiro o nome de família e nada… depois mandava colocar ao contrário… tudo isto para me dizer passados alguns minutos que não tinha conta no Facebook

Mas pronto… não vou condenar nem criticar…quem nunca teve de sacar o cartão de cidadão para cuscar o nome que atire a primeira pedra

Apesar de tudo ele até era porreiro. Não parava de dizer que já tinha gravado um CD. Quando lhe pedi para me mostrar o CD obtive esta resposta: não me podia mostrar qualquer CD porque tinha sido lançado apenas em França e não no Burkina Faso.

Opá… é preciso ter mesmo azar… ele a ser verdadeiro e sincero e eu sempre a desconfiar de tudo

É óbvio que desta vez acreditei nele. Também o Quim Barreiros no início de carreira tinha o seu CD apenas à venda no Botswana e quem quisesse comprar era mandar vir pelos correios

