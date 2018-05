O primeiro hotel português dedicado aos motards

Em pleno Parque Natural da Serra da Estrela esconde-se, discreto, o primeiro alojamento “bikers friendly” de Portugal. A ocupar uma quinta agrícola de início de século XX, é um espaço de natureza onde motociclistas (e as próprias motas) encontram um espaço seguro, familiar e descontraído para parar entre viagens, revela o site Boa Cama Boa Mesa.

A Villa Silene, no sopé da Serra da Estrela, na vila do Tortosendo, é um turismo de habitação que nasce do sonho de ter uma unidade hoteleira que recebe os motociclistas em ambiente familiar. Inserida numa propriedade agrícola de início do século XX, os antigos estábulos foram convertidos em quatro quartos temáticos e um alojamento familiar (desde €65 com pequeno-almoço incluído) e o edifício principal numa grande área comum de convívio, com uma sala de estar e jantar com uma mesa corrida para partilhar refeições entre todos.